

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki saldırıya ilişkin geldiği Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Açıklamalarından satır başları:



"Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımız tedavisi devam ediyor. Şu anda bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleriyle devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarımızla paylaşılacak. Olay bundan ibaret."



"Programımızı niye iptal edeceğiz? Terörü, teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek. Öyle anlaşılıyor ki 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin, terör alçaklıktır, insanlık suçudur, masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstikal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da artırır. Bu yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz."







kaynak:habertürk