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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 'İNSAN HAKLARI GÜNÜ' MESAJI


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 'İNSAN HAKLARI GÜNÜ' MESAJI
Tarih : 10 Aralık 2016, 11:47
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan 'insan Hakları Günü' Mesajı(6/10)3


BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemiz, 15 Temmuz terörist darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün yanısıra, aynı zamanda, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi kanlı terör örgütlerinden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıyadır. Bu örgütlerle etkin şekilde mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelemiz, demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, yasalarımız ve uluslararası hukuk ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın İnsan Hakları Günü mesajı şöyle: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen çağdaş insan hakları belgelerinin anayasası niteliğindeki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünyadaki bütün insanların eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu inancını temel alarak 68 sene önce bugün hayata geçirilmiştir. Bu beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olan Türkiye, insan haklarının korunması ve geliştirilmesini ve bütün vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmalarını temel öncelik olarak benimsemiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi ve gerek mevzuatımız, gerek uygulamalar itibarıyla herkesin doğuştan sahip olduğu haklara gerekli saygının gösterildiği bir devlet ve toplum düzeninin hiçbir eksikliğe mahal verilmeden sürdürülmesi Hükümetimizin temel hedefidir. Türk milleti insan haklarına ve demokrasiye bağlılığı özümsemiş ve benimsemiştir. Nitekim, 15 Temmuz gecesi ülkemizdeki anayasal düzene ve temel hak ve özgürlüklerimize karşı haince bir saldırıda bulunulmuş ve bu teşebbüse milletimizce gereken cevap verilmiştir. Milletimizin 15 Temmuz terörist darbe girişimine karşı gösterdiği tarihi tepki, aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerine olan bağlılığının da en açık göstergesi olmuştur. Türk milleti, demokrasiye bağlılığının söylem düzeyinde olmadığını hayatını ortaya koyarak göstermiş ve istiklal ve özgürlüğü için hayatını ortaya koyabileceğini 248 şehit vermek suretiyle kanıtlamıştır.   



 



kaynak:milliyet








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