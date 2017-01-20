El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!
Survivor 2017 Başlıyor: Kadroda Sürpriz İsimler Var
İtalya'da 2 Saatin Ardından İyi Haber Geldi
Livermore'un Yeni Takımı West Bromwich
Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'
Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak
İnsanlık Ölmemiş Dedirten Haber İzmir'den Geldi!
Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!
Konya'da Camide Çatı Çöktü... Yaralılar Var
Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi
Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici Gibisi Yok
Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis
Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Farenjit Sorunu Olanlar Sofranızdan Uzak Tutun!

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KARNE ESPRİSİ


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KARNE ESPRİSİ
Tarih : 20 Ocak 2017, 15:25
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi(10/10)10


Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerle yaptığı ayaküstü sohbette anayasa değişikliğinden, ana muhalefet partisinin tutumuna, ABD'deki yeni dönemden Devlet Bahçeli'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. 



Yıldırım, okulların yarı yıl tatiliyle ilgili olarak bir soruya "Onu da Milli Eğitim Bakanımız versin" dedi.



ONUN KARNESİNİ BEN VERECEĞİM



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da "Çocuklarımız tatil zamanı tatil yapsın, müzeleri gezsin, kitap okusun" diye konuştu. Yılmaz ayrıca "Bu karne aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Eksikliklerimizi görüp ona göre çalışacağız" dedi.  Bir gazetecinin "Sayın Bakan sizin karneniz nasıl?" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, devreye girerek, "Onun karnesini ben vereceğim. Henüz doldurmadım" demesi gülüşmelere yol açtı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Karne  Esprisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER