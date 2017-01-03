

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği iddia kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Yıldırım'ın acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle yüz yüze görüşmeyi beklemeden Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgilendirdiği de belirtiliyor.



Cumhuriyet'te bugün yer alan habere göre, 2016'nın son günlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırı ve suikast uyarısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı ifade edilirken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu konuda uyarılmış olabileceği vurgulandı. Tehlikenin ciddi olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na her türlü tedbirin alınması gerektiğini hatta kendisine bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisini verdiği de iddialar arasında bulunuyor.



Dikkatleri çeken ise Reina saldırısı öncesinde yapılan bu uyarıya rağen hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araç kullanmaya başlamaması. Hatırlanacağı üzere 25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP'liler yara almamış ancak, 1 askerimiz şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK terör örgütünün üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu'na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.







kaynak:chpgündemi







