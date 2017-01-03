Zuhal Topal'da Büyük Yüzleşme!
İhtiyaç Kredisi Kullanacaklara 7 Tavsiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Juventus, Rincon'u Transfer Etti
Başbakan Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Suikast Uyarısı
Reina Katliamının El Bab'la Bağı Var
Reina'ya Saldıran Teröristin Eşinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Başın Sol Tarafı Neden Ağrır?
Darbeci General Cezaevine Girerken 'komutanım Başaramadık' Demiş
Anayasa Değişiklik Teklifi Pazartesi Meclis'te
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Yenilenen Subaru Brz Türkiye'de
Antibiyotik Kullananlar, Dikkat!
Güneş Enerjisi Kullanımı Giderek Artıyor
Xiaomi'den 110 Km/S Hızda Gidebilen Drone!
Apple Talepleri Karşılayamayınca Üretim Arttırma Kararı Aldı
Steam Ödüllerini Kazanlar Belli Oldu
Lg, Ces Fuarında Robot Tanıtabilir
Bakan: Akk 2018'de Kalkacak
Samsung Gear S3 İnceleme

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST UYARISI


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SUİKAST UYARISI
Tarih : 03 Ocak 2017, 11:32
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Suikast Uyarısı(6/10)4


Başbakan Binali Yıldırım'ın, İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği iddia kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Yıldırım'ın acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle yüz yüze görüşmeyi beklemeden Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgilendirdiği de belirtiliyor.



Cumhuriyet'te bugün yer alan habere göre, 2016'nın son günlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırı ve suikast uyarısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı ifade edilirken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu konuda uyarılmış olabileceği vurgulandı. Tehlikenin ciddi olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na her türlü tedbirin alınması gerektiğini hatta kendisine bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisini verdiği de iddialar arasında bulunuyor.



Dikkatleri çeken ise Reina saldırısı öncesinde yapılan bu uyarıya rağen hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araç kullanmaya başlamaması. Hatırlanacağı üzere 25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP'liler yara almamış ancak, 1 askerimiz şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK terör örgütünün üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu'na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.



 



kaynak:chpgündemi



 








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Kemal  Kılıçdaroğlu  Na  Suikast  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER