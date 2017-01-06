

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir" sözüne ilişkin, "Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım" dedi.







ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından önceki gün paylaşılan eski Başbakan Nihat Erim ve eski ABD Başkanı Nixon'un yer aldığı fotoğraf hakkında Yıldırım, "Gider ayak nereden aklına gelmiş. Ben de bir alaka kuramadım. Hangi mesajı verdiğini. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmıştır" dedi.







Başbakan Yıldırım Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.







KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ: Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım. Hükümet sistemi değişikliğine gidiyoruz. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. İyi niyetle anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bunun neresi ihanet? Vatandaş günü geldiğinde kararını verir.







FİRE VAR MI?: Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam. Bizim grubumuz 216 imza vermiştir. Bunun dışında ortaya atılan laflar tamamen dedikodudur.







IRAK ZİYARETİ: İyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda kayıpları telafi etmek, işbirliğini artırmak, karşılıklı yatırımlar ve ticareti geliştirmek, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçmeyi, DEAŞ'la mücadeleyi konuşacağız, Başika'daki askerlerimizin varlığı Irak'ın egemenliğine yönelik değildir. Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ'la mücadele için Irak birliklerine destek vermektedir. Bu konuları da ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek.







ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN PAYLAŞIMI: Giderayak nereden aklına gelmiş. Ben de bir alaka kuramadım. Hangi mesajı verdiğini. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmıştır.







kaynak:habertürk