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başbakan yıldırım'dan mhp ziyareti

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MHP ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili "Güzel bir uzlaşma" değerlendirmesinde bulundu

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:01
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Mhp Ziyareti(10/10)12


Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi taslağına ilişkin, "Sayın Bahçeli çok büyük vatanseverlik örneği gösterdi. Güzel bir uzlaşmaya girdik, inşallah hayırlısı olur." dedi.



Başbakan Yıldırım'ın, MHP Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Başbakanlık Basın Müşavirliği'nce paylaşılan görüntülere göre, Başbakan Yıldırım'ı, MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan ve partililer karşıladı. Yıldırım, daha sonra İl Başkanı Ayan ve partililerle sohbet etti.



İl Başkanı Ayan sohbette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Zonguldak ziyaretini hatırlatarak, "Sağ olsun ara sıra biz ona gidiyoruz, o bize geliyor." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım da "Bu ara zaten biz Genel Başkanla da çok görüşüyoruz." karşılığını verdi.



Yıldırım ile Bahçeli'nin 5 Aralık'ta TBMM'de görüşmesini anımsatan Ayan, "Bu gezinizden önce çay içmek için uğramışsınız. O çay meselesi buradan çıktı. Bunun üzerine yerel basınımız bize, 'Siz ne diyeceksiniz' deyince, 'Bir çaya da biz davet ederiz.' dedik. Böyle basın aracılığıyla bir davetimiz olmuştu. Sağolun kırmadınız bizleri. Şeref verdiniz, Allah sizlere kolaylık versin, kolay değil bu işler." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Sağ olsun Sayın Bahçeli de çok büyük vatanseverlik örneği gösterdi. Güzel bir uzlaşmaya girdik, inşallah hayırlısı olur, memleketimiz, milletimiz için." dedi.



Ayan'ın, "Mitingte de dinledim sizi, sıkıntılı süreçler geçti." demesi üzerine Yıldırım, "Arkadaşlar, iki taraf da sağ olsun çok yapıcı davrandılar." ifadesini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Mhp  Ziyareti    haber

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