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başbakan:80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz

BAŞBAKAN:80 MİLYON VATANDAŞIMIZI AYNI GÖRÜYORUZ

Başbakan Yıldırım: "80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz, birbirinden farklı görmüyoruz.

Tarih : 29 Mart 2017, 10:50
Puan Ver : Başbakan:80 Milyon Vatandaşımızı Aynı Görüyoruz(8/10)12


Başbakan Yıldırım: "80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz, birbirinden farklı görmüyoruz.Bizde asla ötekileştirme diye bir şey olmaz"

-"Doğu'da ayrı, Batı'da ayrı uyguladığımız bir politika yok"

- "Ankara erişilmez olmaktan çıktı, vatandaşla devleti buluşturduk"

-"İstihdam seferberliği ilk 3 ayda beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü ve 500 bine yakın yeni istihdam oldu"

-"Bugüne kadar 14-15 yıl içerisinde 1 Türkiye, 3 Türkiye oldu.Bütün olumsuz şartlara rağmen bunu sağladık"



 



 



kaynak:haberler










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