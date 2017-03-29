BAŞBAKAN:80 MİLYON VATANDAŞIMIZI AYNI GÖRÜYORUZ
Başbakan Yıldırım: "80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz, birbirinden farklı görmüyoruz.
Başbakan Yıldırım: "80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz, birbirinden farklı görmüyoruz.Bizde asla ötekileştirme diye bir şey olmaz"
-"Doğu'da ayrı, Batı'da ayrı uyguladığımız bir politika yok"
- "Ankara erişilmez olmaktan çıktı, vatandaşla devleti buluşturduk"
-"İstihdam seferberliği ilk 3 ayda beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü ve 500 bine yakın yeni istihdam oldu"
-"Bugüne kadar 14-15 yıl içerisinde 1 Türkiye, 3 Türkiye oldu.Bütün olumsuz şartlara rağmen bunu sağladık"
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar