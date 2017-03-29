

Başbakan Yıldırım: "80 milyon vatandaşımızı aynı görüyoruz, birbirinden farklı görmüyoruz.Bizde asla ötekileştirme diye bir şey olmaz"



-"Doğu'da ayrı, Batı'da ayrı uyguladığımız bir politika yok"



- "Ankara erişilmez olmaktan çıktı, vatandaşla devleti buluşturduk"



-"İstihdam seferberliği ilk 3 ayda beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü ve 500 bine yakın yeni istihdam oldu"



-"Bugüne kadar 14-15 yıl içerisinde 1 Türkiye, 3 Türkiye oldu.Bütün olumsuz şartlara rağmen bunu sağladık"















kaynak:haberler