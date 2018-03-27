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Başbakan'a güvence verdi: Türkiye'ye saldırmalarına izin vermeyiz!

BAŞBAKAN'A GÜVENCE VERDİ: TÜRKİYE'YE SALDIRMALARINA İZİN VERMEYİZ!

Başbakan Yıldırım'la telefonda konuşan Irak Başbakanı İbadi, "Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırı yapılmasına izin vermeyiz." dedi.

Tarih : 27 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Başbakan'a Güvence Verdi: Türkiye'ye Saldırmalarına İzin Vermeyiz!(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

"TÜRKİYE'YE SALDIRI YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Gece yarısı Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'la telefon görüşmesi yapan Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu sabah resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdat yönetiminin sınırlarından Türkiye'ye herhangi bir terörist saldırıya izin vermeyeceği belirtildi. Söz konusu güvenceyi, İbadi Yıldırım'a verdi.

YILDIRIM: PKK'YA KARŞI ÖNLEM ALINMASINI BEKLİYORUZ

Ankara'dan da dün akşam görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Buna göre, Başbakan Yıldırım, mevkidaşına terör örgütü PKK'ya karşı Irak'tan önlem almasını beklediğini söylemişti.

SİNCAR'DAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON SİNYALİ

Son haftalarda Türkiye ve Irak'ın PKK'ya karşı operasyon yapması gündemde. Ankara ayrıca Musul'un batısındaki Sincar'daki teröristlere de operasyon sinyali veriyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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