BAŞBAKAN'DAN ABD'NİN SURİYE SALDIRISINA DESTEK: SALDIRI OLUMLU ADIM
Başbakan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Saldırıyı olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın gece yarısı düzenlediği saldırı, dünyayı temellerinden sarstı. Türkiye'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım Esenler'de yaptığı konuşmada "Saldırıyı olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi. Ancak Batı'yı da eleştirdi: Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz?
"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"
Başbakan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi.
"OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"
Başbakan "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." diyerek Batılı ülkelere mesaj yolladı.
NE OLMUŞTU?
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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