BAŞBAKAN'DAN ADIYAMAN'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!
Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda, Madrid'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Adıyaman'daki depremle ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var." bilgisini verdi.
"BAŞBAKANLIK GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTI"
Başbakan Yıldırım, Adıyaman Samsat' ta meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.
Kaynak: haberinburada
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