BAŞBAKAN'DAN AFİŞ ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Burada kimsenin rahatsız olacağı bir şey yok" diyerek eleştirilere yanıt verdi.
"KİMSEYİ HEDEF ALMA DÜŞÜNCESİ YOKTUR"
İşte Başbakan'ın açıklamasının o kısmı:
"15 Temmuz'un anılmasına yönelik afişler var. Burada kimsenin rahatsız olacağı bir şey yok. Bizim ilk günden dediğimiz şey bellidir, 'asker kılığına girmiş teröristler', bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerin tankını, topunu, helikopterini, uçağını çalan ve bunlarla millete bombalar, mermiler yağdıran, akıllarını kiraya vermiş katillerdir. Bu kadar basit. Onun için alınganlık göstermeye gerek yok. Bu, kaldı ki çok belirli, emekli olmuş TSK mensuplarının, küçük bir grubun köpürtmeye çalıştığı bir konudur. Burada hiçbir zaman TSK falan, kimseyi hedef alma düşüncesi yoktur."
Kaynak: haberinburada
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