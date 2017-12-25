BAŞBAKAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücretle ilgili sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek. Görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor
DİSK'İN TEKLİFİ 2 BİN 300 LİRA
Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor.
Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor.
Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak.
Kaynak: haberinburada
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