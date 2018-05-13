Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'da Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında çiftçiye müjde verdi. Başbakan Yıldırım geçen sene ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatının yüzde 12 zamla bin 50 liraya çıkarıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın teslim töreninde yaptığı konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye'de hayvancılık yapma anlayışı değişti. Eskiden besi çiftlikleri yoktu. Herkes 3-5 tane beslediği mal ile idare ediyordu. Tarımda da hayvancılıkta da işletme anlayışına geçildi. Bu artık ticari bir iş olarak görülmeye başlandı. Ölçek büyüdü. Sonunda artı gerçekleşmiş oldu. 16 yıldır kalkınmamızın anahtarı olarak tarımı ve hayvancılığı gördük ve desteklerimizi de kendimize hedef olarak koyduk.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 15 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Tarım ve hayvancılığa 15 milyar liralık destek sağlıyoruz. 4-5 milyarı hayvancılığa 10 milyarını da tarıma veriyoruz. Bizde hükümet olarak toprağımızın zenginliklerini ülkemizin geleceği olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden hayvancılık ve tarımın gelişmesi için büyük önem veriyoruz. 3.7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2017'de 17 milyar dolara çıktı. Bunu yaptığımızdan dolayıda Avrupa'da 2005'ten beri Türkiye tarım üretiminde 1 numara. Tüm bunları nasıl başardık? Çiftçilerimizle ve hayvancılıkla uğraşan vatanşdaşlarımızla başardık. Hep yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl başlattığımız yeni bir uygulama var. Bu destekleri parça pinçik vermek yerine toplu halde mart ve ekim aylarında verelim dedik. Mazot desteğini de uygulamaya başladık. Yarısı bizden yarısı sizden.

"HAYVAN KÜPELEMEDEN ÜCRET ALINMAYACAK"

Bu sene bir uygulama daha yaptık. Hayvanların takibi için küpeleme sistemi var. Bu küpelemeden para alınmayacak aşıdan da para alınmayacak. Bunu tamamen Tarım Bakanlığı karşılayacak. 2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam.. Son 16 yılda tarımda nereden nereye geldiğimizi siz biliyorsunuz. Biz hiçbir zaman Ankara'da duvarlar arasında oturan çiftçinin üreticinin halinden bir haber olan bir iktidar olmadık.

195 PROJEYE DESTEK

Geçen yıl genç çiftçilerimizin 195 projesine destek yapmışız. Bugün bereketli topraklar üzerinde gözünü geleceğe çeviren çiftçilerimiz var.

Milletimizin günlük hayatını bile sürdüremediği temel sorunlardan kurtardık. Sağlık, güvenlik adalet bunların en önemlileri. Refahtan zarar gelmez, fakirlikten zarar gelir. Onun için yoksulluğu ortadan kaldırmak adına gayret ettik çalıştık bugünlere geldik.

"SANAL ALEMLE İKTİDAR OLUNMAZ"

Yeni bir döneme geçiyoruz. Bu yeni dönem nedir. Yönetim sisteminde değişiklik yapıyoruz. Son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı, sürekli milli iradeye saldırı oldu. Bu seçimin bir özelliği var. Burada ilk defa hükümet seçimi yapılacak. Hem hükümet seçimi hem de milletvekili seçimi yapılıyor. Vatandaş milletvekilini seçiyor, bir türlü hükümet kurulamıyordu. Sistem cumhurbaşkanlığına geçti. Şimdi hem hükümet hem de milletvekili seçimi yapılacak.Bugünlerde "tamam" diye bir kampanya yapıyorlar. Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz, sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal alemle iktidar olunmaz.

ÇİFTÇİYE MÜJDE

Buğday alım fiyatları gözden geçirildi ve yüzde 12 artış ile bin 50 TL'ye çıkarıldı. Ek ödemeler ile bu rakam bin 110 liraya çıkacak. Ton başına 145 lira destekler ile bu rakam bin 200 lirayı aşacak. Yeni hasılat dönemimiz milletimize, üreticimize, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Kaynak: haberinburada