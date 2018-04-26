Son Dakika! Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında bir görüşme olur mu sorusuna, "Gerek olmadığı kanaatindeyim." diyerek yanıt verdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında br görüşme olur mu sorusuna, "Gerek olmadığı kanaatindeyim. İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir." dedi.



"ÇATI ADAY ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEM"



Muhalefetin çatı adayı projesini değerlendiren Yıldırım, "Muhalefette çok , biz de tek ses var. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem." dedi.



























Kaynak: haberinburada



