BAŞBAKAN'DAN GÜL'E SİTEMLE KARIŞIK TEPKİ: BİZE NE YA!
CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"ABDULLAH BEY'DEN 'PARTİMİN YANINDAYIM' DEMESİNİ BEKLERDİM"
Yıldırım Gül'ün olası adaylığıyla ilgili şunları söyledi:
Abdullah Bey'den "Ben partimin yanındayım" demesini beklerdim. Başka yerlere savruldu gitti. Zorlamayla siyaset üretilmez. Bize ne ya! Aday olacaksa olur olmayacaksa olmaz!
MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK
24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adayı olup olmayacağı yönündeki soruya ise Yıldırım'dan "Evet olacağım!" yanıtı geldi. Meclis Başkanı mı olacaksınız sorusuna ise "Şuan kazasız belasız Başbakanlık görevini bitirmeye çalışıyoruz." yanıtı geldi.
Kaynak: haberinburada
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