BAŞBAKAN'DAN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN BEDELLİ ÇIKIŞI: MÜSBET BAKIYORUZ
Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik yorumu: Bakış açımız müsbet!
CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müsbet (olumlu)" yorumunda bulundu.
İşte Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkışı:
Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet. Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmamız lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz. Bir yandan bedelli istismar edilebilecek bir konu gibi gözüküyor.
Ancak bu da bir toplumsal talep ve biz 15 Temmuz'dan itibaren hızlı bir şekilde askerlikte profesyonel orduya geçtik. Vatani görevini yapan askerleimizi cepheye göndermiyoruz. Onlar arka planda görevlerini yapıyorlar.
Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bedelli konusu dikkate almamız gereken bir husus benim için. Buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanılması gerekir.
Bakış açımız müsbet ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.
Kaynak: haberinburada
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