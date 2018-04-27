İstanbul'da Kaçak Arı Paniği! Önce Kadıköy Sonra Mecidiyeköy
Abd'den İran'a Tehdit Gibi Çağrı: Düzeltmezseniz Anlaşmadan Çekiliriz
Ünlüler Mehmetçik İçin Kamera Karşısına Geçti! İşte Afrin Türküsü
Başbakan'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Bedelli Çıkışı: Müsbet Bakıyoruz
Göztepe, Evinde Konuk Ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 Yendi
Genç Futbolcu Topuğuyla Muhteşem Bir Gol Attı!
Elazığ-Diyarbakır Yolunda Yolcu Otobüsü Devrildi: 29 Yaralı
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti
Milyonlarca Öğrencinin Gözü Meclis'te! Sınav Sonuçları Ertelenebilir
Brezilya Futbolunda Deprem! Ömür Boyu Men Edildi
Başbakan'dan Gül'e Sitemle Karışık Tepki: Bize Ne Ya!
Doğan Medya'da Değişim Rüzgarı Esiyor! Ağır İsimlerden Biri Daha Gitti
Başbakan'dan Şaşırtan Çıkış: Seçimi Gündemden Çıkarmalıyız
Erdoğan, Adaylık İçin İmzayı Atıp Sosyal Medyada Paylaştı
Fikret Orman'dan Olay Paylaşım: Beşiktaş Mutluluktur
Çiftlik Bank'ın Beyni Deniyordu! Cudi Cumhur Tutuklandı
Mhp'den Bir İstifa Daha! İyi Parti'den Aday Oldu
Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
Avrupa Birliği, Galatasaray'a Teşekkür Etti
Kore'de Tarihi Zirve! First Lady'ler İlk Kez Bir Araya Geldi

Başbakan'dan gündeme bomba gibi düşen bedelli çıkışı: Müsbet bakıyoruz

BAŞBAKAN'DAN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN BEDELLİ ÇIKIŞI: MÜSBET BAKIYORUZ

Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik yorumu: Bakış açımız müsbet!

Tarih : 27 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Başbakan'dan Gündeme Bomba Gibi Düşen Bedelli Çıkışı: Müsbet Bakıyoruz(8/10)4

CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müsbet (olumlu)" yorumunda bulundu.

İşte Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkışı:

Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet. Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmamız lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz. Bir yandan bedelli istismar edilebilecek bir konu gibi gözüküyor.

Ancak bu da bir toplumsal talep ve biz 15 Temmuz'dan itibaren hızlı bir şekilde askerlikte profesyonel orduya geçtik. Vatani görevini yapan askerleimizi cepheye göndermiyoruz. Onlar arka planda görevlerini yapıyorlar.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bedelli konusu dikkate almamız gereken bir husus benim için. Buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanılması gerekir.

Bakış açımız müsbet ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Dan  Gündeme  Bomba  Gibi  Düşen  Bedelli  Çıkışı  Müsbet  Bakıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER