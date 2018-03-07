Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Rum kesiminin sondaj çalışmalarını ABD Donanmasına ait 6. Filo'nun koruyacağı iddialarını yanıtladı. Yıldırım "Kışkırtıcı faaliyetler karşılık bulur" dedi.

"BU DENSİZLERİ MUHATAP ALMIYORUZ"

Başbakan, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılması ile ilgili ise "Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz."dedi.

Kaynak: haberinburada