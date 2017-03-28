

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Gün görmemiş yalan var bunda. Bu sabah diyor ki 'Sadece cumhurbaşkanı, vali, büyükelçi bu değişiklik olursa Türk bayrağı taşıyacak, başka kimse taşımayacak.' Şu bayrakları bir kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün. Bu bayrağa laf edenin, bu bayrağa göz dikenin canına okur Karaman." dedi.







Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.







Yıldırım, Karaman'ın, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre, Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, Piri Reis, Kemal Reis ve İstiklal mücadelesinin komutanı Kazım Karabekir'in şehri olduğunu dile getirdi.







kaynak:habertürk