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BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT: YAZIKLAR OLSUN


BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT: YAZIKLAR OLSUN
Tarih : 03 Nisan 2017, 15:05
Puan Ver : Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Yanıt: Yazıklar Olsun(9/10)8


Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına yanıt verdi.



Yıldırım, "Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millet bir bağımsızlık destanı yazdı. 'Efendim 21.00'de darbe mi olur' diyor. Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor. Ana muhalefet partisinin başkanı sıradan biri değil. Yazıklar olsun. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de onu söylüyor. Senin onlardan farkın ne? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı artık bırak" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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