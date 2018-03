Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) "5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katıldı. Yıldırım " Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için bir üst sınır koymuştuk. 40 milyon! şimdi bunu değiştriiyoruz 125 milyona çıkarıyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"BİZİM EN BÜYÜK KAYNAĞIMIZ İNSANIMIZ"

Sanayicilerimiz artık geleceği hesaplıyor. Buna göre yatırım kararını veriyor. İşini geliştirmek ya da iş kurmak isteyen tüm girişimciler kendi işine odaklanabiliyor. Bizim en büyük kaynağımız insanımızdır. Petrole doğalgaza elmasa güvenenler bir süre sonra açıkta kalabilir. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yollarına devam ederler. Bütün insanımıza güveniyoruz.

Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre, girişimciye biz de ilave prim desteği sağlıyoruz. Sanayimiz müthiş bir şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Sanayi üretimimiz arttı.

Ocak 2018'de Türkiye genelinde 98 bin 631 bin yeni şirket kuruldu. Bu şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. İnsanlar paralarını savurmak için şirket kurmaz.

"KOBİ'LER TÜRKİYE'NİN İSİMSİZ KAHRAMANLARIDIR"

Rekabetçi ekonomilerle geleneksel ekonomileri birbirinden ayırt eden en önemli konu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ'ler Türkiye'nin isimsiz kahramanıdır. İstihdamımızın yüzde 56'sını sağlıyor. Anlı şanlı şirketler, bunların sayısı toplam işletmeler içinde yüzde 1'i geçmez. Türkiye'yi ayakta tutan KOBİ'lerdir. Ekonominin canlılığı reel sektör üretimi ile ölçülür.

Bizim başarı hikayemiz ile sizlerin başarı hikayesi aynıdır. Türkiye'nin KOBİ'leri ilerliyor, Türkiye de ilerliyor. Yatırımları yerelleştiren iki yapıdan bir tanesi KOSGEB biri de OSB'lerdir. Yakında yayınladığımız genellemeyle yerlileşme ve millileşme konusunda önemli kararlar aldık.

Türkiye'nin hem cari hem bütçe açığı var. Düşük enflasyonu ancak ve ancak daha fazla üretip ihraç ederek sağlayabilir. Yerlileştirmek ve millileştirmek için her türlü teşviği vermeye devam edeceğiz.

"KOBİ'LERİN TANIMI DEĞİŞİYOR"

Türkiye gelişti. KOBİ'ler büyüdü. Fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. İşletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için bir üst sınır koymuştuk. 40 milyon! şimdi bunu değiştriiyoruz 125 milyona çıkarıyoruz. Her bölgenin her ilçenin dahi öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak iş yapan üreten firmaları yerinde görecek. Böylece, sanayi odaları ile esnaf odaları ile koordineli olarak bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak ve her ilde ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecekler. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Bu 5 sektörü belirleyip destek ve yatırımları kanalize etmiş olacağız.

Kaynak: haberinburada