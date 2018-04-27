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Başbakan'dan 'memurluk Bitiyor Mu' Dedirten Sözler!
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Başbakan'dan 'Memurluk bitiyor mu' dedirten sözler!

BAŞBAKAN'DAN 'MEMURLUK BİTİYOR MU' DEDİRTEN SÖZLER!

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında "Gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması." dedi. Başbakan, "Reformlardan biri bu mu olacak" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Başbakan'dan 'memurluk Bitiyor Mu' Dedirten Sözler!(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, "Ben kamudaki tüm çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor." ifadesini kullandı.

"GÖNLÜMDEKİ KAMU ÇALIŞANLARININ HEPSİNİN SÖZLEŞMELİ OLMASI"

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 'Sözleşmeli öğretmene kadro yok mu? Kamudaki sözleşmeliler de kadro bekliyor. Bu süreçte böyle bir vaat olacak mı?' sorusuna "Ben hiç popülizm sevmem. Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı" yanıtı verdi.

BAŞBAKAN, REFORM YAPILACAĞINI DUYURDU

Gazeteci Erdoğan Aktaş, "Reformlardan biri bu mu olacak" sorusunu sordu, Başbakan Yıldırım "evet" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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