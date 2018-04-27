Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Türkiye'nin 27 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Allianz İzmir Kampüsü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

"YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİ TESADÜF DEĞİL"

Küresel yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Çünkü Türkiye'de 15 yıldır istikrar ve güven var. Geçen İspanya'daydım ve yatırımcılar da Türkiye'ye yatırım için adeta can atıyor. Çünkü Türkiye jeopolitik konumu, coğrafyası ve hitap ettiği etrafındaki ülkeler bakımında cazip bir yer.

"TÜRKİYE YILLIK 30 TRİLYON DOLAR HASILATIN OLDUĞU BİR BÖLGEDİR"

Düşünün Türkiye'den 3,5 saat uçuşla 60 ülkeye varıyorsunuz. Bir buçuk milyar yıllık 30 trilyon dolar bir hasılanın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'ye yatırım sadece Türkiye değil Ortadoğu, Kafkaslara, Orta Asya ve Balkanlara yatırımdır. Allianz Gurubu güzel bir iş yapmış ve işini Türkiye'de büyütmeye karar vermiş. Sadece Türkiye değil bizim de şehrimiz güzel İzmir'de karar kılmış" dedi.

Türkiye'de seçim kararı alınmasının gerekliliklerinden bahseden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"TÜRKİYE BÜYÜMEDE G20 ÜLKELERİNİN BİRİNCİSİ OLDU"

"Her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyüme ile G20 ülkelerinin birincisi oldu. Bütün o değerlendirme kuruluşları ters köşe oldu. Türkiye 2018'de de büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim, istihdam ve ticaret olarak görüyor. Biz yenilikçi anlayışımız hiçbir şart altında arka plana atadan bugünlere geldik. Şimdi de toplumsal ve siyasal uzlaşıyı göstererek seçim kararı aldık. Aslında bir buçuk yıl daha seçim yapmayabilirdik. Ama seçim gönüllerden ağza gelince, laf sokağa gelince işi uzatmamak lazım: Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim, derhal seçim söylemlerini devam ettirdiler.

"SEÇİM MESELESİNİ GÜNDEMDEN ÇIKARMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşamaya başlayınca herkes vites küçültür, bekler. Bundan ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok.

Kaynak: haberinburada