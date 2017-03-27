

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, referandum için, "Rahat bir evet çıkacaktır. Evet için kritik bir durum görmüyorum" dedi.



Başbakan Yıldırım seçim barajı için de önemli bir açıklama yaptı: "Bu yeni sistemle zaten istikrar sandıkta sağlanacak. Dolayısıyla Meclis'te istikrar sağlansın diye var olan önlemleri sürdürmenin anlamı kalmayacak. Seçim barajı düşürülebilir. Bizim kafamızda bir takım modeller var ama bunları referandumdan evet çıkması halinde partilerle konuşmamız gerek"







kaynak:hürriyet