Başbakan Yıldırım, yüz binlerce taşeron çalışanın beklediği düzenlemeyle ilgili "İşçi statüsünde çalışacaklar ve sözleşmeleri süresiz olacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 22.15'te resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore'ye gitti.

Yıldırım, Güney Kore'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"SÖZLEŞMELERİ SÜRESİZ OLACAK"

Kamuoyunun merakla beklediği taşeron düzenlemesi hakkında konuşan Yıldırım, "Taşeron düzenlemesi son halini aldı, 12 maddeden ulaşıyor. Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek." dedi.

"ENFLASYONUN YÜKSEKLİĞİ GEÇİCİ"

Başbakan Yıldırım, bugün açıklanan enflasyon rakamları hakkında ise "Kasım ayı enflasyon oranı beklediğimizden biraz yüksek geldi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada