Ayhan Oğan CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine hem muhalefetten hem iktidardan tepkiler sürüyor.

"BİR TELEVİZYON YORUMCUSUNUN LAFI PARTİMİZİ BAĞLAMAZ"

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın sert çıkışının ardından Başbakan Binali Yıldırım'da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, "Yeni bir devlet kuruyoruz" sözleriyle ilgili olarak, "Kimin ne söylediğinin önemi yok. Bir televizyon yorumcusunun öyle bir lafı bizim partimizi bağlamaz" dedi.

Kaynak: haberinburada