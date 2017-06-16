

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala kentte polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Diyarbakır Havalimanı yolunda bulunan açık kanalizyasyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.















kaynak:habertürk