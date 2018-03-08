BASEL KAZANDI, TURU MANCHESTER CİTY GEÇTİ
Manchester City, ilk maçta 4-0 mağlup ettiği Basel'e 2-1 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City, taraftarı önünde İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Basel, Manchester City'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu yenilgiye rağmen ilk maçı farklı kazanan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
BASEL GERİDEN GELDİ
Basel'in karşılaşmadaki gollerini 17. dakikada Mohamed Elyounoussi, 71. dakikada Michael Lang kaydetti. Manchester City'nin golünü ise 8. dakikada Gabriel Jesus attı.
İki ekip arasında İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada Manchester City, Basel'i 4-0 mağlup etmişti.
Kaynak: haberinburada
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