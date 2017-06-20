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başı taşla ezilen kadın cinayeti davasında karar

BAŞI TAŞLA EZİLEN KADIN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR

Antalya'nın Kepez ilçesinde 22 yaşındaki Gülizar Turan'ı, boğazını kesip, başını taşla ezerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:30
Puan Ver : Başı Taşla Ezilen Kadın Cinayeti Davasında Karar(9/10)8


Antalya'nın Kepez ilçesinde 22 yaşındaki Gülizar Turan'ı, boğazını kesip, başını taşla ezerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Dok, maktulun ağabeyi Mehmet Turan, annesi Menekşe Kocabaşı, Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatları ve taraf avukatı katıldı.



Mahkeme Başkanı Mutlu Çat, bir önceki duruşmaya katılmayan sanık Dok hakkında savcının mütalaasında istediği cezaları okudu. Çat, mütalaada, Dok'un kendisine hakaret eden ve kolunu ısıran maktulden intikam almak için zorla alıkoyarak, başını taşla ezdiğinin, cinsel istismarda bulunduğunun ve olay yerinden kaçtığının öne sürüldüğünü kaydetti.



 



kaynak:haberler








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