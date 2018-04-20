BAŞINDAKİ YARANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe maçında yaralanan Şenol Güneş'in başındaki yaranın en net görüntüsü ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada, tecrübeli hocanın başında herhangi bir dikiş olmadığı iddia edilmişti. Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu.
BEŞİKTAŞ DAVA AÇACAK
Beşiktaş Kulübü, Acıbadem Hastanesi ve Adli Tıp'tan alınacak raporlar sonrası, sosyal medyada taraftarı manipüle eden ve doktor olduğunu söyleyen kişiler hakkında ceza ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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