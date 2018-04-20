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Başındaki yaranın en net görüntüsü ortaya çıktı

BAŞINDAKİ YARANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe maçında yaralanan Şenol Güneş'in başındaki yaranın en net görüntüsü ortaya çıktı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 09:00
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada, tecrübeli hocanın başında herhangi bir dikiş olmadığı iddia edilmişti. Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu.

BEŞİKTAŞ DAVA AÇACAK

Beşiktaş Kulübü, Acıbadem Hastanesi ve Adli Tıp'tan alınacak raporlar sonrası, sosyal medyada taraftarı manipüle eden ve doktor olduğunu söyleyen kişiler hakkında ceza ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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