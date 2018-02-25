Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Başını belaya soktu, Fernandao'ya tehdit mesajları yağıyor

BAŞINI BELAYA SOKTU, FERNANDAO'YA TEHDİT MESAJLARI YAĞIYOR

Brezilya'da 9 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçtan sonra rakip futbolcuya "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" yazan Fenerbahçeli Fernandao, tehdit mesajları almaya başladı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Başını Belaya Soktu, Fernandao'ya Tehdit Mesajları Yağıyor(8/10)4

Brezilya'da Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta iki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası 9 kırmızı kart çıkmış, Jose Fernandao da bu maçta rakip takım oyuncusuna yumruk atan Vitorialı Kanu'ya sosyal medyadan "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" sözleriyle tepki göstermişti.

"BU MESAJLARIN ARDINDAN SUSMAMAK İMKANSIZ"

Fotomaç'ın haberine göre; bu tepki nedeniyle sarı-lacivertli futbolcunun tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Fernandao'nun eşi, sosyal medya hesabından "Sizi susturmasını iyi biliriz" şeklinde aldıkları tehditlerin ekran görüntüsünü paylaşıp, "Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Polemiğe girmek istemiyoruz ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. Ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başını  Belaya  Soktu  Fernandao  Ya  Tehdit  Mesajları  Yağıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER