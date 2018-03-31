BAŞKAN AÇIK ÇEK VERDİ: SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Bunu yapamazsam istifa edeceğim." dedi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. UEFA'nın Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemediğini belirten Cengiz, "Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Bunu gerçekleştiremezsek ertesi gün istifa edeceğim" dedi.
Cengiz'in ifadelerinin bir kısmı şu şekilde:
"UEFA GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜN PEŞİNDE"
"UEFA, Türkiye'yi kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün peşinde. UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemiyor. Sanırım, UEFA böyle futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır."
"SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM"
"Ben buradan size şunu söylüyorum. Bunu yapamazsam istifa edeceğim. Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Ve her aşamada siz değerli Galatasaray üyelerini bilgilendireceğiz. UEFA'ya şunları söyledik: Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Öğretim Görevlisi, Eski Sevgilisini 2 Saat Dövüp Sokağa Attı!
- Başkan Metro Kazasına 'ihmal' Dedi; Kötü Haberi Verdi: 2 Gün Sefer Yok
- Tunceli'de Sıcak Çatışma: 3 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı
- Etkisiz Hale Getirilen 90 Teröristten 2'si Sözde Lider Kadrodan!
- Nehre Düşen Otomobilin Tavanına Çıkarak Canını Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar