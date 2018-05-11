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Başkan Eryüksel'den kupa yorumu: Bileğimizin hakkıyla aldık!

BAŞKAN ERYÜKSEL'DEN KUPA YORUMU: BİLEĞİMİZİN HAKKIYLA ALDIK!

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel maç sonu, "Bileğimizin hakkıyla kupayı kazandık" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Başkan Eryüksel'den Kupa Yorumu: Bileğimizin Hakkıyla Aldık!(8/10)4

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULARA SON VERDİK"

Kupayı kazanmayı hak ettiklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Hak ettiğimizi aldık, şaibesiz geldik buraya kadar ve bileğimizin hakkıyla aldık. dedikodulara da son vermişizdir, inşallah Avrupa'da da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİYLE OYNAYAN..."

Hüseyin Eryüksel sözlerini "Yüreğiyle oynayan kazanıyor. Allah'a şükrediyoruz, umarım Avrupa'da da mahçup etmez" şeklinde tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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