Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, hafta sonu yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken, bu karar ilçe halk tarafından sevinle karşılandı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "KHK ile çıkan özel madde ile Gemlik'in önü açıldı. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruz" dedi.

ARTIK İLÇE HALKI KORKULU RÜYA GÖRMEYECEK

Gemlik'in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasının önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, 696 Sayılı KHK'nin Gemlik'e özel Geçici 25. Maddesi ile aşılmış oldu. Gemlik bu karardan sonra sağlam zeminli üst bölgelere taşınacak ve ilçe halkı deprem nedeniyle korkulu rüya görmeyecek.

"50 BİN VATANDAŞIMIZ BÜYÜK RİSK ALTINDA"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Gemlik için KHK yayınlanması üzerine bugün Gemlik'te kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilli İsmil Aydın, İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik'in siyasi parti temsilcileri ile Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

100 bin nüfuslu Gemlik ilçesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Refik Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız" dedi.

"8 BİN KONUT YAPIP RİSKİ BİNALARI TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Yılmaz, "KHK ile çıkan özel madde Gemlik'in önünü açtı. 3 siyasi parti olarak yaptığımız çalışmalar, Grup Başkanvekilleri ile yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyordu. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var. İlk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları buralara taşımayı planlıyoruz" dedi.

"YAPILAN 1400 KONUTA 17 BİNİN ÜZERİNDE TALEP OLDU"

Refik Yılmaz, mevcutta yapmış oldukları 1400 konuta 17 binin üzerinde talep olduğunu belirterek, yeni açılan makilik alanlarla kalan talebi karşılayacağız" dedi. Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Biz projelerimizi hazırladık. 'Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım' diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytin geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız onayladı. Gemlik'i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığından hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir."

"BU TARİHİ BİR PROJEDİR, BÜTÜN EVLER DENİZ MANZARALI OLACAK"

Yılmaz, "Vatandaşımız bu projeden karlı çıkacaktır. Gemlik'te insanlara güvenli mekanlar tesis edeceğiz. İkincisi de vatandaşımızın taşınacağı bölge daha temiz ve planlı bir alan olmuş olacak. Bütün binalar, evler deniz manzaralı olacak. Gemlik'te yaşayıp da deniz havası almayan, denizi göremeyen vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlarla cüzi bir rakama buna sahip olacak. Bu tarihi bir projedir" dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: ARZU ETTİĞİMİZ BİR DEĞİŞİKLİKTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da dün Bursa'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gemlik ilçemiz deprem kuşağında bulunan ve esasen bugün yerleşim alanı bakımından riskli bir alan içerisinde bulunuyor. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının uhdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin hazineye intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik'in deprem riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti" diye konuşmuştu.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYDIN: EN MUTLU EDEN DÜZENLEME

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, yayınlanan KHK'nın, siyasi hayatında en mutlu olduğu düzenleme olduğunu belirterek, "Gemlik deprem konusunda son derece riskli bir durumdaydı. Bugüne kadar 4 farklı torba kanunda Gemlik ile ilgili düzenleme yapmak istedik. Ama bir türlü muvaffak olamadık" dedi.

Aydın, Gemlik ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemliklilerle konsensüs sağlanarak bir çalışma yapılması talebi olmuştu. Bugüne kadar Gemlik bu konuda konsensüsü sağladı. Yayınlanan KHK ile Gemlik'in önü açılmış oldu" dedi.

8 BİN KONUT YAPILACAK

KHK kapsamında Gemklik ilçesinde Manastır Mevkii'nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden 1400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400'e ulaşacağı belirtildi.

"GEMLİK İÇİN ÖNEMLİ KARAR"

Bu arada konuyla ilgili olarak Bursa'da açık lama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak ise alınan bu kararın yerinde olduğunu belirtip, "Gemlik gerçekten deprem riskini en fazla yaşayan ilçelerin başında geliyor. Ayrıca sahilde olması nedeniyle zeminde sıvılaşma riski var. Binaların çoğunun depreme dayanıklı olduğunu sanmıyorum. İlçenin sahilden taşınacak olması çok önemliydi" dedi.KHK NELER GETİRİYOR?

Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik'in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK'nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik'e özel yasa ile açılmış oldu.

Madde şu şekilde:

" MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'inci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür."

Kaynak: haberinburada