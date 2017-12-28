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Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
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Başkan gider gitmez adını tesislerden kaldırdılar

BAŞKAN GİDER GİTMEZ ADINI TESİSLERDEN KALDIRDILAR

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Başkan Ferudun Tankut'un istifasından sonra tesislerin adını değiştirdi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar(8/10)4

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un ismi kaldırıldı.

Kardemir Karabükspor'un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti. Tesislerin tabelasında yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı KARDEMİR AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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