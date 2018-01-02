BAŞKAN İSYAN ETTİ: FATİH TERİM'İN YAPTIĞI AHLAKSIZLIK
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu canlı yayında Vagner Love transferiyle ilgili olarak; "Ben bunları ahlaksızca buluyorum. Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı" ifadelerini kullandı.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak Vagner Love transferiyle ilgili çarğıcı açıklamalarda bulundu.
" FATİH TERİM TERCÜMANA ARATTIRIYOR""Vagner Love için resmi bir teklif yok. Fikret Orman başkan ile aramız iyidir. Telefon ile görüşürüz. Ama bir teklif yok. Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü futbolcusuna arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası... Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'ı arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'ı getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi." dedi.
"HİKMET KARAMAN İLE ANLAŞTIK"
"Hikmet Hoca ile prensipte anlaştık. Kendisi yurt dışındaydı. Yarın da Alanya'da resmi sözleşme yapacağız, inşallah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar