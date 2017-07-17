BAŞKAN, LUCESCU KONUSUNA NOKTAYI KOYDU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Mircea Lucescu ile görüşmedim, teknik direktör arayışımız yok. Igor Tudor, görevine devam edecek, sonuna kadar arkasındayız." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı basın toplantısında Igor Tudor ve Mircea Lucescu ile alakalı sorulara cevap verdi.
"TUDOR'UN ARKASINDAYIZ"
"Daha önce Igor Tudor'un arkasında olduğunuzu söylemiştiniz, bu tavrınız hala devam ediyor mu?" sorusuna Dursun Özbek, "Bu soruyu çok tuhaf karşılıyorum, Tuhaflığı şu, Tudor'u biz getirdik, şu anda Tudor, Galatasaray'ın koçu. Yönetim nerede olmalı? Yönetim elbette Tudor'un arkasında duracak. Tudor bizim koçumuz, Galatasaray'a faydalı olacağını düşündüğümüz için getirdik ve öyle de olacak." dedi.
"LUCESCU İLE GÖRÜŞMEDİK"
"UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanamazsa, Tudor ile yolların ayrılıp, Lucescu ile anlaşma durumu var mı?" sorusuna ise Dursun Özbek, "Şu anda antrenör arayışımız yok. Lucescu, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş bir antrenör fakat kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı." açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkeklerde Roger Federer Şampiyon Oldu
- Beşiktaş'ta Olcay Şahan'dan Boşalan 10 Numarayı Oğuzhan Özyakup Giyecek
- Mandzukic: Bonucci, Dani Alves'in Boğazını Sıkıp Bacaklarını Kıracağını Söyledi
- Britanya Futbolunda Çocuk İstismarı Gitgide Artıyor
- 6 Arap Ülkesi, Katar'ın Dünya Kupası'nın Ev Sahipliğinin İptali İçin Başvurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
- İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
- Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı
- 'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı
- Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar