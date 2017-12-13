BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ: BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞTÜM, TESİSLER HAYIRLI OLSUN
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün Sayın Başbakan ile bir araya geldim, Başbakan'ın da onayını aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun." dedi.
Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunun ardından gündem okundu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir konuşma gerçekleştirdi:
"FLORYA'DAN TAŞINMAYI ÖNGÖRMÜŞTÜK"
"Ben Özhan ağabeyi 15 yıl önce tanıdım. Başkanlığı süresinde elimden ne geliyorsa yaptım. Hayatı pahasına Galatasaray için yaptıklarına binaen, bu salon, bu stat Galatasaray yaşadıkça Özhan ağabey ile anılacak. Florya'dan taşınmayı öngörmüştük. Florya'daki arazi çok değerli, kulübe destek vermesi için bu projeyi onaylamıştık.
"KEMERBURGAZ TESİSLERİ HAYIRLI OLSUN"
Futbolun geldiği noktada daha uygun, bir bölgeye geçmek zaruretti. Stada çok yakın olan Kemerburgaz'daki araziyi kulübe kazandırmak için çalışıyoruz. Dün sayın Başbakan ile bir araya geldim, Başbakan'ın da onayını aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar