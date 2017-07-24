BAŞKAN PARİS SEFERİ İÇİN YETKİ VERDİ: SALI GÜNÜ TRANSFERİ BİTİRİN
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, PSG'den ayrılacak olan Hatem Ben Arfa için yönetimine, "Salı günü bu işi bitirin." talimatı verdi. Yöneticiler, Salı günü Paris'e sefere çıkacak.
Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinden koştuğu Ben Arfa, PSG ile yolları ayırmak üzere. Fransız ekibinin kamplarına götürülmeyen yıldız oyuncu sosyal medyadan bu duruma isyan ederek düşürüldüğü bu durumun haksızlık olduğunu söyledi.
SALI GÜNÜ İŞ BİTİRİLMEK İSTENİYOR
Bunu üzerine sarı lacivertli yöneticiler devreye girerek transferi son aşamaya getirdi. Aziz Yıldırım'ın bitirmek için uğraştığı Ben Arfa transferi için 22 Temmuz Salı günü 10:25'te Paris seferi başlıyor. Başkan Yıldırım, yöneticilere tam yetki vererek, bu transferin hızlıca bitirilmesini istedi.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Ben Arfa'yı alsak nerede oynatacağız" diye açıklamada bulunmuştu. Geçmiş dönemde transferi için büyük çaba harcanan yıldız oyuncu sarı-lacivertli formaya çok yakın.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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