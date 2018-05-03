Medipol Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder transferinden altyapıya kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Başakşehirspor'un yapılanması ile başlayan Gümüşdağ, "Başakşehir futbol kulübünün kurulduğu yıl ilk 4 te gördük, geçen sene şampiyonluğu kıl payı ile kaçırdık, bu sene de şampiyonluk yolunda devam ediyoruz. 4 yıllık istikrar çok önemli. Olay sadece 1 yıl şampiyon yapıp 10 yıl küme düşmeye oynamak değil. Olay, istikrarlı denk bütçe ile ayağını yorganına göre uzatmak. Kendi şirketimde sorumluluğum ne ise burda da aynısını yapıyorum. Neden? Şampiyon olursam ayrı, 2. olursam ayrı, 4. olursam ayrı gelirim var" dedi.

"CENGİZ GOL ATTIKÇA PARA GELMEYE DEVAM ETTİ"

Transferler ve altyapı ile ilgili ise, "Rekor Galatasaray'ın elindeydı, Arda'yı Atletico Madrid'e 13 milyon euroya satmıştı. Şu an rekor 15 milyon euro ile Cengiz'e geçti. 12.5 milyon keş, 2.5 sonradan verdiler. Cengiz gol attıkça para gelmeye devam etti. Manchetser City ile Roma arasında kararsız kalmıştık, Roma'da karar kıldık. Hızlı karar almak ve kalıcı olmak için denk bütçe yapmamız lazım, Başakşehir'de uzun vadede birini çıkaramazsa olmaz. Altyapıdan birilerini çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, gelişen teknoloji hakkında, "Teknoloji her alana girdi, teknik direktörler öyle teknoloji kullanıyorlar ki... Önceden böyle bir şeyler yoktu. Biz yöneticiler, bunlara açığız. Yurtdışına açığız, toplantılar halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle Finansal Fair Play'a değinen ve kulüplerin borçları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Gümüşdağ;

"Ben oyuncu satmak zorundayım, ekonomik bağlam yapmak zorundayım. 7.ci olduğunuzda farklı, 4. olduğunuzda farklı, 1. olduğunuzda farklı para alıyorsunuz . UEFA'ya katıldığımız için 10 milyon para aldık, 2 oyuncu sattık 30 milyon. 150 milyon Tl ediyor."

CENGİZ ÜNDER'İ 460 BİN EURO'YA ALDIK

"Başakşehir'e son dönemde genç oyuncular aldık. Cengiz Ünder'i 460 bin Euro ya almıştık. Kerim'i 1 milyon euro ya almıştık. Bunu yapmak zorundayım."

Konuşmasına Başkanlığa başladığı günden itibaren yaptığı mali yaptırımlar üzerinden devam etti,

"4 yıldır istikrarlı bir kulüp olarak gidiyoruz, Geçmişte gerek Çin'den gerek Uzak Doğu'dan gerek Arupa'dan görüştüğümüz kişiler oldu. Bunlar gelecekte olabilir. Bunu da kulübü büyütmek için kullanırız. Biz burayı bir model olarak geliştirmek istiyoruz. Milan, İnter, PSG bunların hepsinin sahipleri var. 1-5 yıl önce başka kişilerindi. Biz satmak ya da çıkmak istemiyoruz, ortak bulursak daha sıcak bakarız dedik. Durum bundan ibaret."

"SADECE BAŞAKŞEHİR VE GÖZTEPE'NİN OLMASI YETMEZ"

"Başakşehir Spor Kulübünün borcu yok, denk bütçeyiz. FFP'e uymak zorundayız, bugün bazı camialar bunlarla mücadele ediyor. Geçmişten gelen, geçmiş başkanlardan binen başkanların borçları var. Bunlar transfer yasağı gibi kulüplerin önüne geçiyor. Servet Yardımcı UEFA'da yönetimde Türkiye'yi temsil ediyor bunu biliyoruz ama FFP olmazsa olmazımız. Bildiğim kadarıyla 4 kulübün borcu 2 milyar dolar civarında. Bunlar 100 yıl çınarlar saygı duyduğumuz değerler, onlar olmazsa bizler olmayız. Sadece Göztepe ya da Başakşehir'in olması yetmez."

"Bugün baktığınızda şirketleşmeden başka yol yok. Dernekler kanunlar tabii olarak gidiyor ve dernekler bunları kaldıramayacak düzeyde. Dernekler statüsü, vakıf statüsüne mü döner bilemiyorum. Biz FFP'in arkasında durmalıyız. Ben bugün Başakşehir futbol kulübü değilde dernek yapsaydım, bırakırken bir de bi transfer patlatıp veda etseydim 100 milyon borçla daha büyük sorunla veda edebilirdik. Mesele sadece sadece şampiyonluk değil, yarın sabah bu sorunları nasıl aşarız sorunu. TFF yapmasa UEFA geliyor diyor sen yasaklısın. Bence bunun için bir milat oluşturulmalı, FFP'e uyan bir yapıya uyuşması lazım."

Kaynak: haberinburada