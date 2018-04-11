Başkan Resmen Açıkladı: Yusuf Ve Abdülkadir'in Değeri 870 Milyon
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Başkan resmen açıkladı: Yusuf ve Abdülkadir'in değeri 870 milyon

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI: YUSUF VE ABDÜLKADİR'İN DEĞERİ 870 MİLYON

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde açık ara farkla seçilen Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün değerinin 870 milyon TL olduğunu söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Başkan Resmen Açıkladı: Yusuf Ve Abdülkadir'in Değeri 870 Milyon(6/10)2

Trabzonspor'un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına katıldı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Bundan 20 sene önce olsaydı çok farklı şeyler hissederdim ama şu an ağırlığını ve onurunu hissediyorum. Taraftarı olduğunuz takıma bir gün başkan oluyorsunuz. 100 yılın ötesinde futbol tarihi olan bir kentin sembolü olan bir takımın başkanı oluyorsunuz ama öyle bir halde geldik ki bunun bir anlamı yok. Savaşın ortasına geldik."

"Borç şu an 841 milyon. Gelirimiz 130 Milyon. Yıllık gelirinizin yedi katı borçlanmışsınız. Gelirinizin %60'ı faize gidiyor. Çapraz kurdan şöyle böyle dememeli kimse. Gelirinizle bunu yedi yılda indirme şansın yok. Giderler de yıllık 200 milyonun üzerine çıkıyor. 3 ay içinde işleme sokacağımız 2 projemiz var, bu bile kısa vadeli borçları karşılamıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü 870 milyon TL getiren alır. Çünkü kulübün borcu bu kadar!"

"İYİ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"

"Bütün bu olumsuzluklar içinde benim tek şansım şu; tek aday olarak gittiğimiz için çok iyi bir yönetim kadrosu oluşturduğumuzu düşünüyorum."

"Trabzon'da sokaktaki her çocuk futbolcu doğar. Trabzonspor felsefesini belirlemiş oyuncularla Trabzonspor 1.Lige çıkmıştı. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük kulübünün transfer politikasını değiştirmesine neden oldu. Ancak 8 yabancı futbolcu olan bir takımın nesine Trabzonspor diyelim? Trabzonspor hiçbir zaman yarışın dışında kalmayacak. Trabzonspor'un yeri her zaman zirvedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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