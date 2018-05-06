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Başkan resmen açıkladı: Yusuf Yazıcı için 15 milyon teklif ettiler

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI: YUSUF YAZICI İÇİN 15 MİLYON TEKLİF ETTİLER

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ASpor'da yaptığı açıklamada İtalyan bir kulübün Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif ettiği söyledi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Başkan Resmen Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 15 Milyon Teklif Ettiler(5/10)1

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ASpor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transferi için konuşan Ağaoğlu, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam 188 milyon euro (950 milyon TL) getirmek zorunda. Tabii ki bu durum mümkün değil, bizim açıklamamız şu anlama geliyor; Yusuf ve Abdülkadir satılık değil" dedi.

"BORÇLAR İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Trabzonspor'un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyodu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor. Gelir gelmez transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. ve 3. transfer yasağı gelebilir, bu transfer yasaklarınının sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.

Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş, AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti, Akhisar'ın Rodellaga'nın bonservisi için aldırdığı bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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