Askerin Yemeği İçin İki Bakanlık Protokol İmzalayacak
Başkan Seçilirse İki Dünya Yıldızı Fenerbahçeli Olacak
Bülent Uygun Resmi İmzayı Attı
Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra Kdv Dönemi Başladı
Thy'nin 3. Havalimanı'na Taşınacağı Tarih Belli Oldu
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor
Cenk Derken Babel Gidiyor
Hız Limitini Aşan Yandı! Yeni Sistem Anında Yakalayacak
Kamuya 110 Bin Yeni Personel Alınacak
Altın Yılın İlk İşlem Gününe Yükselişle Başladı
Terim Rest Çekti: Ya Şimdi Verin Ya Da Bedavaya Alırız
Ülker'in Yeni Sahibi Pladis Oldu
Şenol Güneş, Arda'nın İşini Bitirdi
Everton'dan Olay Yaratan Cenk Açıklaması: Elimizden Geleni Yaptık!
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Yaş Üzüm Oldu
Milli Piyango İkramiyesi, Asıl Robin Van Persie'ye Çıktı
Hacı'nın Biletine İkramiye Vurdu! İşte Kazandığı Rakam
Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Bin 500 Personel Alacak! İşte Şartlar
Çin Kulübü, Galatasaraylı Ndiaye İçin 18 Milyon Euro Ödemeye Hazır
Acun Ilıcalı Başarıya Doymuyor! Yılbaşında 9 Milyon İzleyiciye Ulaştı

Başkan seçilirse iki dünya yıldızı Fenerbahçeli olacak

BAŞKAN SEÇİLİRSE İKİ DÜNYA YILDIZI FENERBAHÇELİ OLACAK

Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, seçilmesi halinde Mesut Özil ve Emre Can'ı takıma katacak.

Tarih : 02 Ocak 2018, 14:00
Puan Ver : Başkan Seçilirse İki Dünya Yıldızı Fenerbahçeli Olacak(10/10)6

Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç kıyasıya bir yarış içinde olacak.

Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı. Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ile Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Mesut Özil'in adı birçok dünya devi ile anılırken, Emre Can'ın da Juventus'a gideceği öne sürülüyor. Her iki yıldızın da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

NİŞANLISI İSPANYA'YI İSTİYOR

Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ise İspanya'da yaşamak istiyor. Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir tatil için İspanya'ya Amine Gülşe ile birlikte giden Mesut Özil'in burada ev baktığı iddia edildi. Bu iddiaların Barcelona'nın yıldız futbolcu ile yakından ilgilenmesiyle de ilgisi var.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe ile 2018 yılı içinde evlenmeyi planlıyor. Türkiye, Amine Gülşe'yi 2014 yılında Türkiye güzeli seçildiğinde tanımıştı. Amine Gülşe'nin Mesut Özil'i İspanya'da yaşamak için ikna etmeye çalıştığı iddiası Fenerbahçe'nin transfer girişiminde aşması gereken bir engel. Ancak F.Bahçe çok ciddi bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başkan  Seçilirse  İki  Dünya  Yıldızı  Fenerbahçeli  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER