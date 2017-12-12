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Başkan talimat verdi, kendi kalesine gol attı

BAŞKAN TALİMAT VERDİ, KENDİ KALESİNE GOL ATTI

TFF 2´nci Ligde pazargünü oynanan Bucaspor- Kastamonuspor 1966 maçında yeşil sahalarda eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Başkan oyuncusuna kendi kalesine gol atması için talimat verdi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı(8/10)4

TFF 2. Lig'de oynanan Bucaspor-Kastamonuspor 1966 mücadelesinin 88'inci dakikasında Bucaspor kalecisi Mert sakatlanınca sarı-lacivertli futbolcular topu taca attı.

KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Ancak Kastamonusporlu Youssef taçtan gelen topu Bucaspor'a vermek yerine şutunu kaleye çekti, top ağlara gitti. Hakem golü verince durum 1-1 oldu ve ortalık karıştı. Bucasporlu futbolcular ve teknik ekip Kastamonusporlu futbolculara tepki gösterdi, arbede yaşandı. Uzun süren tartışmalar sonucunda maç 5 dakika sonra yeniden başladı.Daha sonra 90'ıncı dakikada Bucaspor'a golü atan Youssef santra sonrası topu alarak kendi kalesine golü attı.´

"DURUMU DÜZELTMESİNİ İSTEDİM'

Yeşil sahalarda nadir yaşanan bu olayla ilgili Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş şunları söyledi:"Maçın sona ermesine bir kaç dakika kala oyuncumuz girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bu anda top rakibimizdeydi. Rakibimiz bir centilmenlik örneği gösterdi ve topu taca attı. Taç atışını kullandık. Topu rakibimize vermek isterken hatayla golü bulduk. O anda teknik ekibimiz oyuncu değişikliği için hazırlık yaparken bu duruma uzak kaldı. Böyle kazanacağımız puan yada puanların geçmişi başarılarla dolu camiamıza ve Kastamonululara yakışmayacağı düşüncesiyle golü atan futbolcumdan `kendi kalemize gol atarak durumu düzeltmesini´ istedim. Kastamonu'yu Süper Lig'de temsil etme hedefiyle çıktığımız yolda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Fair-Play ruhunun her zaman önceliğimiz olacağının, bize ışık tutmaya devam edeceğinin bilinmesini istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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