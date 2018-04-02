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Başkanlığa adayım demişti, gerçek ortaya çıktı

BAŞKANLIĞA ADAYIM DEMİŞTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Atiker Konyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o'nun ülkesi Kamerun'da cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki haber, 1 Nisan şakası çıktı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Başkanlığa Adayım Demişti, Gerçek Ortaya Çıktı(6/10)2

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğine ilişkin haber, 1 Nisan şakası çıktı.

Eto'o, Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız "Jeune Afrique" dergisinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"BU YAPILAN SAYGISIZLIK"

Kamerunlu futbolcu, tepkisini "Şaka bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle saygısızlık olduğu kanaatindeyim. Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminin ve bu makamın yetkilerinin, böyle bir şakada malzeme olarak kullanılmak için fazla önemli olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

Dergide çıkan hayali röportajda Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği ileri sürülüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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