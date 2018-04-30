'BAŞKANLIK' HUTBESİ MÜFTÜ YARDIMCISININ BAŞINI YAKTI!
Zonguldak Müftü Yardımcısı Türksoy, cuma hutbesindeki, "Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için cumhuriyeti seçti." şeklindeki konuşması nedeniyle açığa alındı.
Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, geçen 20 Nisan'da Hz. Ali Cami'ndeki cuma hutbe yayının kesilmesinin ardından, "Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için cumhuriyeti seçti. Şimdi yeniden bir istişare edilip, bir sistem kurulacak" şeklinde konuşmasının ardından açığa alındı.
DİYANET'İN VERDİĞİ HUTBEYİ OKUMADI
Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, 20 Nisan tarihinde Hz. Ali Camii'nde cuma hutbesi yayının kesilmesi üzerine bir konuşma yaptı. Türksoy'un iddiaya göre, 24 Haziran seçimlerini kastederek yaptığı konuşma tepki çekti. Türksoy, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesine devam etmeyerek, iddiaya göre şu sözleri söyledi:
"90 SENE SONRA PADİŞAHLIĞA DÖNECEK HALİMİZ YOK"
"Padişahlık yıkıldı. Yerine yeni bir yönetim sistemi gelecekti. ya Cumhuriyet ya başkanlık sistemi. Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için Cumhuriyeti seçti. Şimdi yeniden bir istişare edilip, bir sistem kurulacak. Size ve bize sorulacak. 90 sene sonra yeniden istişare ediyoruz, danışıyoruz birbirimize. Padişahlığı yıkmışız artık 90 sene sonra bir daha padişahlığa dönecek halimiz yok. Kararı birlikte vereceğiz. Nasıl vereceğiz danışacağız görüşeceğiz ama bir kişi neticeyi bildirecek aynı evin reisi gibi. Gidişatı yapalım mı yapmayalım mı devletimiz şu anda öyle bir karar aşamasında. Sizlere danışacaklar. Sizlerle bu işin nasıl olacağını en iyi siz bilirsiniz. Bizim kamu vicdanımız her şeyi hassas ölçer. Cenab-ı hak cümlemizin amellerini makbul eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum."
CEMAAT, BİMER VE CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDU
Türksoy'un camide siyaset yaptığını ileri sürenler Zonguldak Valiliği, İl Müftülüğü, BİMER ve CİMER'e şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Türksoy, açığa alındı.
"AÇIĞA ALINMASININ SEBEBİ MALUM HUTBEDİR"
Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, Türksoy'un açığa alındığını doğrulayarak, "Kendisi açığa alınmıştır. Savunması da istenmiştir. Açığa alınmasının sebebi malum hutbedir. Şu an soruşturma devam ediyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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