Bodrum'u İşportacılar Sardı, Turistlere Matkap Satmaya Çalışıyorlar
Fethiye'de Deniz Sezonu Açıldı! Turistler Sahile Akın Etti
İş Yerinden 2 Bin Euro Rüşvet Alan Sgk Denetmeni, Suçüstü Yakalandı
Antalyaspor, Bursa'yı Evinde Vurdu
Erdoğan Kosova Başbakanına Sert Tepki: Bunun Hesabını Vereceksin!
Galatasaray'da Ortalık Karıştı! Eski Yöneticiye Yumruklu Saldırı
Başbakan'dan Öldürülen Okul Müdürünün Ailesine Taziye Ziyareti
Eniştesi, 1 Traktör Odun Karşılığında Pazarlamış!
Kokmuş Dediği Kasabanın Yetkililerini, Mahkemede Dize Getirdi!
İstanbul'daki Korkunç Kaza Kamerada! 4 Tonluk Makine, İşçinin Üzerine Devrildi
'enflasyonun Anası Da Babası Da Faizdir' Deyip Faiz Lobisini Uyardı
Üniversiteli Alara'nın Organları Başkalarına Umut Olacak
Sosyal Medyada Olay Olan Köpeğe Linç Videosu Irak'tan Çıktı
Başkanlık Seçiminde Yıldız Futbolcuya 1 Milyon Oy Çıktı
Yeni Malatya, Gençlerbirliği'ni Ateşe Attı
Kombilerde Yeni Dönem 21 Nisan'da Başlıyor!
17 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 3,1 Milyon Euro Tazminat Kazandı
Süper Lig Futbolcusunun Uyanıklığı İşe Yaramadı, Golü Yediler
Tsk, Video Paylaşıp Duyurdu: Teröristler Yemek Hazırlığını Yarıda Bırakıp Kaçtı
Ayasofya'nın Kubbelerinde Kur'an Tilaveti Yankılandı

Başkanlık seçiminde yıldız futbolcuya 1 milyon oy çıktı

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE YILDIZ FUTBOLCUYA 1 MİLYON OY ÇIKTI

Başkanlık seçiminin yapıldığı Mısır'da Liverpool'da forma giyen yıldız Salah'a 1 milyon oy çıktı. Durum, ülkede şaşkınlık yarattı.

Tarih : 31 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Başkanlık Seçiminde Yıldız Futbolcuya 1 Milyon Oy Çıktı(8/10)4

Liverpool'da bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Mohammed Salah, ülkesi Mısır'da ilginç bir şekilde öne çıktı.

Mısır'daki başkanlık seçimlerinde ülke futbolunun gurur duyduğu isimlerden Salah'ın adı da çıkması herkesi şaşırttı.

1 MİLYON OY ÇIKTI

Mısır'da ciddi oranda bir kitlenin Salah ismini yazması büyük yankı uyandırdı. Goal.com'da yer alan haberde de 'Başkan Salah' başlığı atılarak yaşanan duruma vurgu yapıldı.

İki aday; Sisi ve Mustafa Musa'nın yarıştığı başkanlık seçiminde yüzde 92 oyla Sisi adı öne çıksa da hatırı sayılır rakamda Salah'ın adı da yazıldı. Salah'a 1 milyon oy çıktı.

55 MAÇTA 35 GOL ATTI

Mısır Milli Takımı formasıyla 55 maçta 35 gol atan Salah, son 2018 Dünya Kupası'na giden ülkesine büyük katkı sunmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başkanlık  Seçiminde  Yıldız  Futbolcuya  1  Milyon  Oy  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER