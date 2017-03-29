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BAŞKENT ELEKTRİK'TEN 3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI


BAŞKENT ELEKTRİK'TEN 3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Tarih : 29 Mart 2017, 09:09
Puan Ver : Başkent Elektrik'ten 3 İl İçin Elektrik Kesintisi Uyarısı(7/10)4


Ankara

“Ankara ili Etimesgut ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi 97. ve Sivas Kongresi sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Polatlı ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karapınar Mahallesi Aşağı Sokağına, Çimenceğiz Mahallesi ve Beyceğiz Mahallelerine enerji verilemeyecektir.”



Kırıkkale

“Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine 09.00-16.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hüseyin Oba Köyü sokaklarına enerji verilemeyecektir.”



Zonguldak

"Zonguldak ili Alaplı ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Merkez Mahallesi Toprak Tarla, Site Yolu, Erdem Yuva, Ihlamur, Sahil ve Taşbaşı sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesinde 08.30-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeşilköy Köyü, Merkez Mahallesi, Güney Mahallesi, Kapçıoğlu Mahallesi, Akçasu Koçak Mahallesi, Ahmetoğlu Mahallesi ve Köseoğlu Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.



 



kaynak:iha








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