BAŞKENT ELEKTRİK'TEN 3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Ankara
“Ankara ili Etimesgut ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi 97. ve Sivas Kongresi sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Polatlı ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karapınar Mahallesi Aşağı Sokağına, Çimenceğiz Mahallesi ve Beyceğiz Mahallelerine enerji verilemeyecektir.”
Kırıkkale
“Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine 09.00-16.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hüseyin Oba Köyü sokaklarına enerji verilemeyecektir.”
Zonguldak
"Zonguldak ili Alaplı ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Merkez Mahallesi Toprak Tarla, Site Yolu, Erdem Yuva, Ihlamur, Sahil ve Taşbaşı sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Zonguldak ili Devrek ilçesinde 08.30-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeşilköy Köyü, Merkez Mahallesi, Güney Mahallesi, Kapçıoğlu Mahallesi, Akçasu Koçak Mahallesi, Ahmetoğlu Mahallesi ve Köseoğlu Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.
kaynak:iha
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