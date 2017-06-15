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BAŞKENT'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


BAŞKENT'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Tarih : 15 Haziran 2017, 14:12
Puan Ver : Başkent'e Şehit Ateşi Düştü(8/10)5


Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy'un Ankara'daki evine acı haber ulaştı. Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy'un acı haberi Ankara Sincan'daki evine ulaştı. Şehit'in evinin olduğu binaya Türk bayrağı asıldı.



Şehit Abdullah Büyüksoy'un naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Çimşit Mezarlığı'na defnedilecek.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başkent  E  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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