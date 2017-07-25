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Başkent'te AVM'de yangın çıktı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

BAŞKENT'TE AVM'DE YANGIN ÇIKTI! VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Başkent'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. İçeride bulunan vatandaşlar dışar çıkarılıyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Başkent'te Avm'de Yangın Çıktı! Vatandaşlar Tahliye Ediliyor(6/10)2

Ankara'nın Çankaya ilçesi İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde çok sayıda mağaza bulunan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangını fark eden görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alışveriş merkezinin içinde bulunan vatandaşları tahliye etti. Esnaflar da mağazalarını kapatarak dışarı çıktı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri yoğun duman bulunan alışveriş merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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