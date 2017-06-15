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BAŞKENT'TE HAYVAN KATLİAMI


BAŞKENT'TE HAYVAN KATLİAMI
Tarih : 15 Haziran 2017, 11:01
Puan Ver : Başkent'te Hayvan Katliamı(8/10)9


Ankara'da 12 köpek ve 1 kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledildi. Yakup Abdal Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından beslenen ve aşıları yapılan sokak hayvanları, 11 Haziran'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zehirli et verilip, ayakları bağlı bir şekilde yakılarak katledildi. 12 köpek ve 1 kedinin katledildiği olayla ilgili Kıtmir Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Beşevli savcılığa suç duyurusunda bulunarak, hayvanları katledenlerin cezalandırılmasını ve hayvanların korunması ile ilgili yasanın Türk Ceza Kanunu'na girmesini istedi.



"RAMAZAN GÜNÜNDE BİR LOKMA YİYECEK VERME YERİNE..."



Katledilen hayvanları besleyebilmek, tedavi ettirebilmek için milyarlar harcadıklarını söyleyen Ayten Beşevli, "Haziran'ın 11'inde derneğimize ihbar geldi. Koşarak bölgeye geldik, jandarma ekiplerine, barınak ekiplerine haber vererek bölgeye geldik. Geldiğimizde etraf hayvan cesetleri ile doluydu. Ağzından kan fışkırmış, iç organları patlamış hayvanlar vardı. Görüntüler yürek sızlatıyordu. Daha sonra tekrar ihbar aldık bir köpeğimizin de yanarak öldürüldüğü haberini aldık. Ramazan gününde bir lokma yiyecek verme yerine zehir vermeleri çok acı. Onlar mal değildir, candır. Bizim kadar acı çekiyorlar, bizim gibi acıkıp susuyorlar. Biz onları besleyebilmek, tedavi ettirebilmek için gönüllüler alyanslarını satıp milyarlarca para harcadık. Buradaki hayvanlar sahipsiz değildi. Gönüllüler tarafından her gün yiyecek getirilip tedavi ediliyordu" diye konuştu.

 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başkent  Te  Hayvan  Katliamı    haber

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